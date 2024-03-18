Goldman'dan BoJ tahmini

Kaynak: Bloomberght
Goldman'dan BoJ tahmini
Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası’nın 2007'den beri ilk kez faiz artırmasını öngörüyor.

Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki mart toplantısında 17 yıl aranın ardından ilk defa faiz oranlarını artırmasını bekliyor.
Bankanın kıdemli Japon ekonomisti Tomohiro Ota, yıllık ücret görüşmelerinde beklenenden güçlü maaş artışlarına ve ardından Japonya'da BoJ'un salı günü sona eren mart toplantısında negatif faiz oranlarından çıkışa ilişkin haberlere değindi.
Ota’nın notunda "BoJ şu ana kadar haberi yalanlayan herhangi bir sinyal göndermedi. Bu gelişmeler, BOJ'un muhtemelen politika değişikliği için daha fazla veriye ihtiyaç duymadığını veya Nisan ayındaki üç aylık Ekonomik Görünüm raporuyla politika değişikliğini gerekçelendirmek için beklemeyeceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

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