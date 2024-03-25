Goldman’dan emtia tahmini

Goldman Sachs’a göre, ABD ve Avrupa'daki merkez bankalarının faiz oranlarını indirmeye başlaması ve endüstriyel ve tüketici talebinin desteklenmesine yardımcı olmasıyla emtialar bu yıl yükseliş trendine geçecek.

Samantha Dart ve Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu analistler, 24 Mart tarihli bir notta, borçlanma maliyetlerinin düşmesi, üretimin toparlanması ve jeopolitik risklerin devam etmesi sebebiyle hammaddelerin 2024'te yüzde 15 oranında getiri sağlayabileceğini belirtti.

Ham petrolün güçlenmesi, altının rekora ulaşması ve bakırın ton başına 9.000 doları aşmasıyla emtialar ilk çeyrekte pozitif bir ilerleme sergiledi. Hem ABD Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar, enflasyonun gerilemesi sebebiyle bu yıl borçlanma maliyetlerini düşürme niyetlerinin mesajını verdi. Ayrıca Çin, toparlanmaya yönelik daha fazla desteğin sinyalini verdi.