Gölete giren 15 yaşındaki çocuktan acı haber

Kaynak: İHA
Gölete giren 15 yaşındaki çocuktan acı haber

Konya'nın Güneysınır ilçesinde gölete giren 15 yaşındaki çocuk bir süre suda gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerince gölette yapılan çalışmada çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay, Güneysınır ilçesi Kızılöz civarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte ilçeye gelen 15 yaşındaki H.Y., arkadaşı ile beraber serinlemek amacıyla gölete girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan H.Y.'yinin yokluğunu fark eden arkadaşı durumu yakınlarına iletti. Çocuğun yakınlarınca yapılan ihbar sonrası olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonrası H.Y.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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