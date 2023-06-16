Gölete giren 3 arkadaştan biri hayatını kaybetti

(İHA) Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Sabancı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 arkadaş serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra sudan çıkan 2 arkadaş kendileriyle birlikte suya giren arkadaşlarının suda kaybolduğunu fark etmeleri üzerine durumu ailelerine bildirdi.

Mahalle sakinleri olay yerine jandarma ve itfaiyeye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen su altı dalgıç polisleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Dalgıç polislerin arama çalışmaları sonucunda Mustafa Sert’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde boğulan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Mustafa Sert'in cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.