Gölete giren çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi

Meydana gelen olay Siverek’te yaşandı. Edinilen bilgiler kapsamında 4 ortaokul öğrencisi, gölete girdi. Bir süre sonra M.K.İ (11) ve A.H.G (11) boğulma tehlikesi geçirerek çırpındı.
Diğer arkadaşları çevrede bulunan kişilerden yardım istedi. Vatandaşlar hareketsiz haldeki 2 çocuğu, sudan çıkararak olayı 112 Acil ve jandarmaya ihbar etti.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahale sonrası nabzı atan çocukları Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.
Hayati tehlikesi olan çocukların Şanlıurfa’ya sevk edildiği aktarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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