Gölete uçan araçtan yüzerek çıktı, ortadan kayboldu

Olay, gece yarısı Marmaracık Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre çamlık alanda bir otomobil gölete düştü. Gölete bir otomobilin uçtuğu ve sürücünün de kendi imkanları ile çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yaptı.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis ekipleri, suda çöken araçta incelemeler yaptı. İçerisinde kimsenin olmadı tespit edilen araç çekici ile çıkarıldı.

Polis ekipleri araç sahibi ve sürücünün kimlik tespit çalışmalarını başlattı.