Gölette boğulmak üzere olan atın yardımına polis koştu

Kaynak: DHA
Gölette boğulmak üzere olan atın yardımına polis koştu
ABD’nin Florida eyaletinde çamurlu bir göletin içine düşen ve boğulma tehlikesi geçiren bir at, polis ve yerel halkın hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Bu olay, polis memurunun vücut kamerası tarafından kaydedildi.

9 Nisan’da Florida’da meydana gelen olayda, ihbar üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, gölete düşmüş ve çamurlu zemin nedeniyle mahsur kalmış bir atı buldu. Polis ve çevre sakinleri, atın başını bir levha kullanarak suyun üstünde tutarak sabitledi ve bir kablo ile bağladıktan sonra vinçle sudan çıkarmaya çalıştı.

Gölette bir süre mücadele eden ve yorgunluktan hemen ayağa kalkamayan at, polisin verdiği bilgiye göre tepki göstermeye başladı ve bir süre sonra gücünü toparladı. Kurtarılan atın sahibiyle tekrar bir araya geldiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

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