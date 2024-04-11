Gölette boğulmak üzere olan atın yardımına polis koştu

9 Nisan’da Florida’da meydana gelen olayda, ihbar üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, gölete düşmüş ve çamurlu zemin nedeniyle mahsur kalmış bir atı buldu. Polis ve çevre sakinleri, atın başını bir levha kullanarak suyun üstünde tutarak sabitledi ve bir kablo ile bağladıktan sonra vinçle sudan çıkarmaya çalıştı.

Gölette bir süre mücadele eden ve yorgunluktan hemen ayağa kalkamayan at, polisin verdiği bilgiye göre tepki göstermeye başladı ve bir süre sonra gücünü toparladı. Kurtarılan atın sahibiyle tekrar bir araya geldiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.