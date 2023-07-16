Gölette kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Silivri'deki sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.

Gölette kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Silivri'de, serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.

Değirmenköy Sulama Göleti'ne giden M.E.M (10), H.E.M (7) ve M.E.M (6) sıcak havanın da etkisiyle suya girdi. Bu sırada 3 çocuğunun gölette çırpınıp kaybolmasını gören baba H.E.M ile çevredekiler hemen harekete geçti.

DALGIÇLAR ÇOCUK CESETLERİNİ ÇIKARDI

Babası ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan M.E.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu H.E.M ile M.E.M de sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.

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