ABD ve Ukrayna'dan yetkililer, pazar günü bir araya geldiler. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Miami yakınlarındaki özel Shell Bay golf kulübünde beş saatlik bir toplantı gerçekleştirdiler. Golf kulübündeki toplantıda konuşulan konu ise, Ukrayna'nın Rusya'ya bırakması istenen topraklardı.

Ukraynalı iki yetkili ABD merkezli Axios'a yaptığı açıklamada, sözkonusu toplantının oldukça "zor" ve "verimli" geçtiğini ifade etti. Toplantıda savaş sonrasında Ukrayna'nın Rusya'ya bırakmasını istediği topraklar, güvenlik garantileri gibi konular gündemdeydi. Trump'ın 28 maddelik planının basına sızan ilk versiyonunda, Ukrayna'nın doğusunun (Donbass) Rusya'ya bırakılması ve Kiev'in NATO'ya üye olmayacağını anayasal bir şekilde garantilemesi isteniyordu.

Bu maddeler üzerinde yapılan toplantılarda Ukrayna'nın talepleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılsa da sözkonusu revizyonlar henüz kamuoyuna duyurulmadı. ABD medyasına göre Ukrayna açısından zor ve uzun geçen bu toplantıda ABD heyetinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilci Steve Witkoff, ve Trump'ın resmi görevi olmayan, gayrimenkulcü damadı Jared Kushner yer aldı. Ukrayna tarafında ise Ulusal Güvenlik Danışmanı Rüstem Umerov ve ordu yetkilileri yer aldı.

Toplantının önemli olmasının nedenlerinden biri de Witkoff'un salı günü Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimnir Putin ile görüşecek olması. Ukrayna planda revizyon istese de Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin tamamını kontrol altına alana kadar durmayacağını söylüyor.

ABD, Putin'i barışa ikna etmek için Ukrayna'nın oradaki topraklarını devretmesini istiyor ancak Kiev de şimdilik buna razı değil. İki Ukraynalı yetkiliye göre, toprak konusu beş saat boyunca tartışılan tek konu oldu. Ukraynalı yetkililerden biri toplantıdan sonra Axios'a yazdığı mektupta, "Yoğundu ama olumsuz değildi. ABD'nin ciddi katılımını gerçekten takdir ediyoruz. Bizim tutumumuz, ülkemizi kaybetmeden ve başka bir saldırının yaşanmasını engellemeden ABD'nin başarılı olmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Trump ile doğrudan toprak konusunu görüşmek istemişti ancak Trump, Zelenski veya Putin ile ancak bir anlaşmaya varıldığında tekrar görüşeceğini söylemişti.

DAMAT, ÖZGÜR ÖZEL İLE TÜRKİYE GÜNDEMİNE GİRMİŞTİ

Ivanka Trump'ın eşi 44 yaşındaki Jared Kushner, Hamas-İsrail arasında yapılan anlaşmanın da mimarlarından. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un sağ kolu olarak da kabul edilen Kushner'ın yönetimde resmi bir rolü bulunmasa da her masada kendisini görmek mümkün.

Trump'ın ilk yönetimi sırasında danışman olarak görev yapana Kushner, Türkiye'de de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleriyle gündeme gelmişti. Özel, 18 Eylül'de mitingde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. 'İş adamı' yazmışlar; ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Trump'a terk ediyorlar"

Trump'ın damadı Müslüman ülkelerle, İsrail'in ilişkilerini düzeltmeyi amaçlayan İbrahim Anlaşmaları'nda da epey gündem olmuştu. Kushner aynı zamanda Trump'ın Gazze'yi sömürgeleştirecek 20 maddelik planının da mimarlarından...