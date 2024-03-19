Golf topu büyüklüğünde. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Ramazan Süzen
Golf topu büyüklüğünde. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Avustralya’da yetiştirilen bir yaban mersini, dünyanın en iri ve en ağır yaban mersini unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Avustralya’nın bir çiftliğinde yetiştirilen bu yaban mersini, yaklaşık bir golf topu boyutlarında olup, 39,31 milimetre çapında ve 20,4 gram ağırlığında ölçüldü.

Corindi bölgesi, ülkenin önde gelen yaban mersini üretim alanlarından biri olarak biliniyor ve burada yetişen yaban mersini, normal bir yaban mersininden neredeyse 10 kat daha büyük.

“HİÇBİR ÖDÜN VERMİYORUZ”

Costa Group’tan Brad Hocking, “Meyvelerimiz büyüklük açısından dikkat çekici olsa da, kalite ve tat konusunda hiçbir ödün vermiyoruz” şeklinde konuştu.

“Eterna” türü olarak bilinen bu yaban mersini, şu an tüketim için hazır değil ve dondurularak saklanıyor. Bu rekor, önceden 16,2 gram ağırlığındaki bir yaban mersinine aitti ve şimdi yeni sahibini buldu.

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