15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Valencia sevinmedi: Taraftar sosyal medyadan sordu

Valencia sevinmedi: Taraftar sosyal medyadan sordu

"Enner Valencia neden sevinmedi?" Fenerbahçe taraftarı Gaziantep maçı oynanırken sosyal medyadan bu soruyu sordu...

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:14
Takip Et

Golü attı ama sevinmedi: Valencia endişesi

Valencia sevinmedi: Taraftar sosyal medyadan sordu
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin Ekvadorlı golcüsü Enner Valencia, 8. dakikada Gaziantep FK'ye attığı golün ardından sevinmedi.

Gaziantep savunmacısı Ertuğrul ve kalecisi Günay'ın anlaşmazlığı sonrası bir anda topu önünde bulan Valencia, topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.

Enner Valencia, golden sonra sakin kalarak sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada "Enner Valencia neden sevinmedi?" şeklinde sorular sordu.

Ekvadorlu golcü, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 14. golünü atarken 4 de asist yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
6
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
7
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk 11'de
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk 11'de
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk 11'de
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.