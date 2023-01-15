Valencia sevinmedi: Taraftar sosyal medyadan sordu

Fenerbahçe'nin Ekvadorlı golcüsü Enner Valencia, 8. dakikada Gaziantep FK'ye attığı golün ardından sevinmedi.

Gaziantep savunmacısı Ertuğrul ve kalecisi Günay'ın anlaşmazlığı sonrası bir anda topu önünde bulan Valencia, topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.

Enner Valencia, golden sonra sakin kalarak sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada "Enner Valencia neden sevinmedi?" şeklinde sorular sordu.

Ekvadorlu golcü, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 14. golünü atarken 4 de asist yaptı.