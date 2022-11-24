﻿Düzce'de 180 artçı deprem yaşandı

Merkez üssü Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre iller olan Zonguldak, Sakarya, Ankara, Bursa, İstanbul ve diğer şehirlerden de hissedildi.
YARALI SAYILARI...
Deprem nedeniyle toplamda 93 kişi yaralanırken, 17 kişinin tedavisi devam ediyor..
İl il yaralı sayısı, şu şekilde sıralandı;
Düzce 1’i ağır 37
İstanbul 2
Bolu 14
Zonguldak 10
Sakarya 26
Bursa 4
180 ARTÇI DEPREM
Depremle ilgili AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre ise, en büyüğü 4.3 olmak üzere toplamda 180 artçı deprem yaşandığını belirtti.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide an itibarıyla 93 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 16 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir" denildi.
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