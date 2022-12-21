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Galatasaray 16 milyon Euro'ya çok yakın

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline geldi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:30
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Gomis Galatasaray'a 16 milyon Euro kazandırabilir

Galatasaray 16 milyon Euro'ya çok yakın
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Uyluk sakatlığıyla geçen ilk sezonunun ardından formasına kavuşan Sacha Boey, Galatasaray'da dikkat çeken bir performansa imza atıyor. Fransız futbolcunun yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye yetti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon Sacha Boey'yi yakından takip ediyor. Habere göre, Ligue 1 ekibi Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında sarı-kırmızılı futbolcuyu hedef olarak belirledi.

Boey için Real Madrid dahil olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyor.
ÇILGIN TEKLİF
Jeunes Footeux'ta yer alan habere göre, Joel Ward'ın yerine yeni bir isim bakan Crystal Palace, Galatasaray'ı ikna etmek için 16 milyon Euro teklif edecek.
Süper Lig'de şampiyonluk için bir kadro oluşturan Galatasaray, Sacha Boey'yi yüksek bir teklif gelmedikçe göndermeyi düşünmüyor.

BAŞKAN NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtti.
"Birçok oyuncumuza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyor ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var. Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız. Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz."
Fransa'da Dijon ve Rennes formaları giyen Sacha Boey, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.


 

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