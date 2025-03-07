Gomis "Mourinho Galatasaray'dan korkuyordu"

Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Gomis Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'nun Real Madrid ile Galatasaray maçında sarı kırmızılılardan korktuğunu söyledi.

"MOURINHO REAL MADRID İLE GELDİĞİNDE KORKUYORDU"

Gomis "Mourinho Galatasaray'a karşı Real Madrid ile geldiğinde korktuğunu söyledi. Ronaldo'su Benzema'sı sahadaydı. Juventus'u burada gördük. Büyük takımlara karşı hep muhteşemdik. Bu takımın Avrupa'da bir kupa daha kazanma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.