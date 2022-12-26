''Galatasaray binmiş Gomis'in sırtına! Böyle gitmez''

Fenerbahçe Trabzonspor'a kaybetmiş;

Gözler Galatasaray'a çevrilmişti...

Kaleci Fernando Muslera yoktu

Bursaspor'u küme düşüren Okan Koçuk vardı

Ama asıl biri vardı ki;

Takımı tek başına sırtlıyordu..

5 sene önce takımı şampiyon yapmış;

Buna rağmen gönderilmişti....

Geçen yıl devre arasında geri gelmiş;

Galatasaray'ı küme düşmekten kurtarmıştı..

Bu sezon da ligde 11 maçta 1'i penaltıdan 6 gol;

Kupada 3 maçta 2 gol 3 asist...

Evet 37 yaşındaki Senegalli Bafetimbi Gomis;

Galatasaray'ı bu sezon tek başına liderliğe taşıdı..

Antalyaspor; Ümraniyespor; Gaziantepspor;

Kasımpaşa ve İstanbulspor maçları olmak üzere

15 puanı tek başına aldı..

Daha kupa performansını saymıyorum bile...

O kadroda yoksa

Hem Teknik Direktör Okan Buruk;

Hem de Galatasaray büyük sorun yaşıyor...

Üretemiyorlar;

Topu içeri itemiyorlar..

Bafetimbi Gomis'in her vuruşu çerçeveye;

Ya gol oluyor;

Ya kaleci David Jensen'den;

Veya İstanbulspor kale direklerinden dönüyor..

Önce Dries Mertens'in köşe vuruşunda;

Ardından Fredrik Midtsjö'nün pasında

İstanbulspor kalecisi David Jensen'i avladı...

Galatasaray soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti..

Bafetimbi Gomis'in gollerdeki ustalığının yanında

Kerem Aktürkoğlu; Kazımcan Karataş başta olmak üzere

Birçok pozisyonda başarılı olan İstanbulspor kalecisi David Jensen'in

Yan toplardaki tereddütlerinin de payı var...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk;

74'de 2 golü atan Bafetimbi Gomis ve orta sahadan Fredrik Midtsjö'yü kenara alınca

İstanbulspor Teknk Direktörü Fatih Tekke'nin

Santrfor özellikli Emir Kaan Gültekin

Ve hücuma katkı için stoper Mehmet Yeşil'i içeri atması

Sarı-siyahlılar için golün sinyalini veriyordu..

Galatasaray defansının saatli bombası Abdülkerim Bardakçı'nın;

Emir Kaan Gültekin'i düşürmesi;

Kazanılan serbest vuruşta Valon Ethemi'nin ortasına

Gerilerden gelen stoper Mehmet Yeşil'in kafa vuruşu

Kaleci Okan Koçuk'un sağından Galatasaray filelerine giderken;

İstanbulspor'un şeref sayısı oluyor;

Galatasaray 2-1 kazanarak liderliğe yükseliyordu...

Teknik Direktör Okan Buruk'un bu galibiyete rağmen

Mutlak surette Bafetimbi Gomis'in olmadığı

Alternatif bir oyun planı geliştirmesi gerekiyor..

Çünkü Galatasaray Bafetimbi Gomis'in sırtına yüklenmiş gidiyor..

Her maç böyle gitmez....

Bafetimbi Gomis gibi kaleci Fernando Muslera

Ve Sergio Oliveira da alternatifi olmayan oyunculardan...

İstanbulspor çok zayıf bir takım ancak

Sivasspor deplasmanı çok zorlu geçecek..

Gereksiz bir sarı kart gören Lucas Torreira cezalı

Ve Sivas'ta yok...

Bu yüzden Teknik Direktör Okan Buruk'la da tartıştı..

Geçmişte Sivasspor'u çalıştıran Okan Buruk;

25 Şubat 2016'da Osmanlıspor'a 4-0 kaybettiği maçı

Daha sonra takımı çalıştıracak olan Mesut Bakkal'a

Yönetim tarafından tribünden izlettirildiğini görmüş ve

Ayrılmak zorunda bırakılmıştı...

Sivasspor maçı Okan Buruk için bir anlamda

Kendini ortaya koyma maçı da olacak...

Bakalım perşembe günü neler yaşanacak?

Galatasaray ve İstanbulspor'a başarılar diliyorum...