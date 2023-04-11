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Gomis kupayı bıraktı lige baktı

Galatasaray'daki ilk sezonunda gol kralı olarak şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis, Türkiye Kupası yenilgisinin ardından yeni hedefi açıkladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:07
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Gomnis'ten flaş sözler

Gomis kupayı bıraktı lige baktı
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Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Kupası'nda elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren 37 yaşındaki Fransız santrfor, taraftarın desteğine ihtiyaç duydukları en zorlu döneme girdiklerini hatırlatarak, "Önümüzde sadece 9 tane finalimiz var. Aslanlar gibi savaşarak bu kupayı yine kazanacağız inşallah" ifadelerini kullandı ve Sarı Kırmızılı takımla mutlu sona ulaştığı günlerden fotoğraf paylaştı.

Bu sezon lig ve kupada toplam 24 karşılaşmaya çıkan Gomis, 10 gol 3 asistlik performans ortaya koyarak takımına önemli katkıda bulundu. 4 ay sonra 38 yaşına girecek olan Gomis'in kontratı sezon bitiminde sona eriyor.

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