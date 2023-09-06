Gonca Vuslateri'den yüzük sorularına yanıt

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Geçtiğimiz ocak ayında verdiği röportajda "Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede" diyen Gonca Vuslateri, Cihangir'de görüntülendi. Ayak üstü basın mensuplarıyla sohbet eden Gonca Vuslateri kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi.

"Parmağınızda bir alyans gördük. Doğal olarak soralım dedik" sözlerine Vuslateri, "Tabii ki soracaksınız. Bu Adana burması. Ben Adana'da 11 yıl yaşadığım için, babam da asker olduğundan dolayı çok severim Adana işçiliğini. Burmadan kendime yüzük yaptırdım. Normal bir alyans, birinin takmışlığı yok. Kendim böyle bir şey istedim ve yaptırdım. Kimseye ümit vermek istemem. Altına gelen zamma göre tane tane böyle yaptırıp takmaya başladık" karşılığını verdi.

Edip Burak Ertoğan ile 2015–2018 yılları arasında evli kalan Vuslateri, "Gonca Hanım bunun yanına bir tektaş güzel gider" yorumu üzerine şu ifadeleri kullandı:

Yok arkadaşlar ben tektaş taşısam vallahi önce kendim gülerim. Çünkü bütün arkadaşlarımın tektaşlarına hayranımdır, muhteşem ellerine çok yakışır. Bana tektaş takılsa bir gülme gelir, bende yok o iş. Her şeyi elle yediğim için üzerine maydanoz falan gelir, yazık bin dolarlık tektaşa. Maydanoz roka falan olmaz yani!

Son olarak komedi türündeki 'Her Şey Dahil' filminde kamera karşısına geçen 37 yaşındaki oyuncu, "Tektaş güzelleştirme ikonu değil bence ama çok kıymetli bir şey. Alınca para ediyor, satınca para etmiyor. O yüzden ben bu burmalardan yaptırıp, takmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.



