Göndere yanlışlıkla Türk bayrağı çektiler, ülkede kriz çıktı

Demiryolu şirketinin binasına Tunus bayrağı yerine Türk bayrağı çekilmesi ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kurumdan yanlış bayrak asılmasına ilişkin yapılan özür açıklaması ise tepkilerin daha da alevlenmesine neden oldu.

Dünya üzerinde Türkiye gibi bayrağında ay yıldız bulunan 12 ülke daha bulunuyor. Ay yıldız Cezayir, Azerbaycan, Komorlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Singapur, Tunus ve Türkmenistan bayraklarını süslüyor. Ancak, ay yıldızlı Türk bayrağına kırmızı rengi nedeni ile en çok Tunus bayrağı benziyor.

Alınan video kaydının internette hızla yayılması sonucu sosyal medya kullanıcıları demiryolu şirketi ve hükümete tepki gösteren sert paylaşımlar yaptılar.

Sosyal medya kullanıcıları Tunus bayrağı yerine yanlışlıkla Türk bayrağı asılmasının kabul edilemez bir hata olduğunu savunurken, birçok sosyal medya kullanıcısı ise hatanın günlerce fark edilmemesine isyan etti.

ÖZÜR MESAJI DA TEPKİ TOPLADI

Tunus Demiryolu Şirketi saatler sonra Facebook hesabından bir açıklama yaparak, yanlış bayrak asılması nedeniyle özür diledi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran şirket, açıklamasın birçok binadaki bayrakların yenilendiğini ve bu sırada siparişler arasına karışan Türk bayrağının göndere çekildiğini ifade etti.