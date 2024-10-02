Gönen’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı

Emniyet güçleri operasyon kapsamında şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yaptıkları aramalarda 16 gram bonzai ve 2 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili gözaltına alınan dört kişi hakkında ise yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.