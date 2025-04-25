Gönlünü iş insanına kaptırdığı söylenmişti! Didem Soydan'dan açıklama geldi

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Gönlünü iş insanına kaptırdığı söylenmişti! Didem Soydan'dan açıklama geldi

Gönlünü iş insanına kaptırdığı söylenmişti ünlü model Didem Soydan, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Sık sık magazin gündeminde yer alan model Didem Soydan’ın kalbini iş insanına kaptırdığı ileri sürülmüştü. Paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Soydan’ın yeni aşka yelken açtığı söylenmişti.

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ADI ÜNLÜ İŞ İNSANI İLE AŞK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Didem Soydan'ın Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Birlikte Londra'ya giden ikilinin aşk yolculuğu değil, arkadaşça bir gezmeye gittikleri ortaya çıktı.

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SON NOKTAYI KOYDU

Didem Soydan, söylentilerine son noktayı koydu. "Ben, uzun zamandır müzmin bir bekarım" diyen Soydan, arkadaşıyla ilişki yaşamasının mümkün olmadığını da dile getirdi.

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