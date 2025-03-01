Gönül Dağı dizisine o isim geri geliyor

12 bölüm sonra sezon finali yapması planlanan Gönül Dağı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı.
Gönül Dağı dizisi beşinci sezonunda da reyting şampiyonluğuna devam ediyor.
Gönül Dağı’nda herkesi şoke eden ayrılık! 5 yıldır rol alıyordu
Köprü Film imzalı dizinin ana karakterlerinden Hüseyin’e hayat veren usta aktör Erdal Cindoruk geçen haftalarda projeye veda etmiş ve OGM Pictures’ın 8. bölümde final yapan “Sen Ağlama İstanbul” dizisiyle anlaşmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erdal Cindoruk “Gönül Dağı” dizisine geri dönüyor. 6. sezonda da devam edeceği konuşulan diziye Cindoruk 172. bölümde gelecek.