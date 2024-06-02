Gönül Dağı setinde sürpriz aşk

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gönül Dağı setinde sürpriz aşk

Gönül Dağı setinde tanışıp sevgili olan Berk Atan ve Sude Zülal Güler’den aşk pozu geldi.

Gönül Dağı dizisinin başrolünde yer alan ve Taner karakterine hayat veren ünlü oyuncu Berk Atan özel hayatıyla da çok sık gündeme geliyordu.

Güneşin Kızları adlı diziyle çok sayıda hayran elde eden Berk Atan bir süre sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile birlikteydi. Çiftin evlilik kararından sonra ayrılmaları ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Berk Atan şimdilerde Gönül Dağı setinde birlikte çalıştığı rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başladı.

Gülümse Kaderine, Kazara Aşk, Şeref Sözü, Öğrenci Evi gibi projelerle ismini duyuran Sude Zülal Güler sevgilisi Berk Atan ile aşk dolu karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin aşk pozuna beğeni yağmuruna tutuldu.

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