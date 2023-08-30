Google açıkladı: Andrpid cihazlarda bir ilk yaşanacak

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Google Pixel 8 serisi, beş yıl boyunca sürecek olan işletim sistemi güncellemelerini alacak ilk seri olacak.

Diğer Android üreticileri için bu durum zorlayıcı olabilir ancak genel olarak Android pazarının daha iyi bir yazılım deneyimi sunmaya yönelmesi açısından olumlu bir adım olarak görülmelidir. Rekabetin artmasıyla birlikte, şirketler cihazlarına daha iyi yazılım güncellemeleri sunma konusunda daha istekli olabilirler.

Henüz Android güncellemeleri açısından Apple'ın iOS'unun seviyesine ulaşılamasa da, Pixel 8 serisi, uzun süreli güncelleme desteği ile Android'in bu alandaki zafiyetini düzeltebileceğine dair yeni bir umut ışığı olarak değerlendirilebilir.

Android 14 ve yeni Pixel cihazlarının Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.