Google açıkladı: Andrpid cihazlarda bir ilk yaşanacak

Google yeni çıkartacağı akıllı telefonu Google Pixel 8'e ilk kez 5 yıl boyunca güncelleme garantisi vereceğini duyurdu.

Google açıkladı: Andrpid cihazlarda bir ilk yaşanacak

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Google Pixel 8 serisi, beş yıl boyunca sürecek olan işletim sistemi güncellemelerini alacak ilk seri olacak.

Diğer Android üreticileri için bu durum zorlayıcı olabilir ancak genel olarak Android pazarının daha iyi bir yazılım deneyimi sunmaya yönelmesi açısından olumlu bir adım olarak görülmelidir. Rekabetin artmasıyla birlikte, şirketler cihazlarına daha iyi yazılım güncellemeleri sunma konusunda daha istekli olabilirler.

kapak-101246.jpeg

Henüz Android güncellemeleri açısından Apple'ın iOS'unun seviyesine ulaşılamasa da, Pixel 8 serisi, uzun süreli güncelleme desteği ile Android'in bu alandaki zafiyetini düzeltebileceğine dair yeni bir umut ışığı olarak değerlendirilebilir.

Android 14 ve yeni Pixel cihazlarının Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü Güncel
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü
Özge Gürel Venedik yolcusu Magazin
Özge Gürel Venedik yolcusu
Alpay tribüne çıkarak taraftarla kavga etti Spor
Alpay tribüne çıkarak taraftarla kavga etti
Hudutsuz Sevda dizisinden ilk fragman geldi Magazin
Hudutsuz Sevda dizisinden ilk fragman geldi
Uçakta namaz tartışmasının nereden başladığı ortaya çıktı. O pilot işten nasıl kovuldu Güncel
Uçakta namaz tartışmasının nereden başladığı ortaya çıktı. O pilot işten nasıl kovuldu
Rosneft yılın ilk yarısında 652 milyar ruble net kar elde etti Ekonomi
Rosneft yılın ilk yarısında 652 milyar ruble net kar elde etti
Galatasaray Molde maçında isyan ettiren görüntü. Norveç'te tepki büyüyor Spor
Galatasaray Molde maçında isyan ettiren görüntü. Norveç'te tepki büyüyor