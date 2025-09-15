Google Alphabet rekor değere ulaştı

Alphabet Inc.’in piyasa değeri Pazartesi günü ilk kez 3 trilyon dolar sınırını geçti. Bu önemli kilometre taşının arkasında, şirketin hem A hem C sınıfı hisselerinin %3,8 yükselmesi ve hisse başına 250 dolar fiyatla işlem görmesi yer alıyor.

HANGİ HİSSELER YÜKSELDİ?

Alphabet’in Class A ve Class C hisseleri, bu değerlemeye ulaşılmasını sağlayan ana unsurlar oldu. Her iki hisse sınıfı da 250 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Bu rakam, şirketin yatırımcılar tarafından güçlü bir güvenle karşılandığını gösteriyor.

BU BAŞARI NE ANLAMA GELİYOR?

Alphabet’in piyasa değeri 3 trilyon doları aşarak, şirketi teknoloji sektörünün en büyükleri arasına daha da güçlü şekilde yerleştiriyor. Böyle bir finansal büyüklük, Alphabet’in yalnızca arama motoru Google’dan ibaret olmayan; YouTube, Google Cloud, yapay zekâ gibi birçok alandaki faaliyetlerinin de yatırımcılardan ciddi rağbet gördüğünü ortaya koyuyor.

KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİ

Alphabet’in bu sıçraması, S&P 500 ve Nasdaq gibi ABD hisse senedi endekslerinde de olumlu bir hava yarattı. Teknoloji sektörü genelinde yükselen hisse senedi değerleri; yatırımcıların risk alma iştahının arttığını, özellikle yapay zekâ ve veri hizmetlerinden beklentilerin yükseldiğini gösteriyor.

RİSKLER VE BEKLENTİLER

Her ne kadar bu değerleme büyük bir başarı olarak görülse de; düzenleyici baskılar, antitröst davaları ve küresel ekonomik dalgalanmalar Alphabet için hâlâ potansiyel riskler arasında. Yatırımcılar, şirketin büyümesine dair beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yakından izleyecek. Özellikle gelir büyümesi, kârlılık ve inovasyon yatırımları mercek altında olacak.