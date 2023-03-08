Google'ın patronu açıkladı. Android 14 ne zaman tanıtılacak?

Google'ın başındaki isim Sundar Pichai'den geldi. CEO, Google I/O 2023 etkinliği tarihini duyurdu.
Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtmasının yanında yeni donanımları da tanıtması bekleniyor.
YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak Google etkinliğinde yalnızca Android 14 yenilikleri gösterilmeyecek.
Google etkinliği sonrasında Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme ve diğer Android telefon üreticilerinin cihazlarına Android 14 beta sürümü vermesi bekleniyor.
Şu anda Android 14 geliştirici beta sürümü belli Pixel telefonlarda deneyimlenebiliyor.
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