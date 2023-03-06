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Android 15’in ismi ortaya çıktı. Google geleneği bozmadı

Google, Android 15’e tatlı ismini koydu. 2024 Android telefonlara güç verecek sürüme Vanilla Ice Cream ismi verildi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:41
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Google Android 15'e tatlı ismi verdi

Android 15’in ismi ortaya çıktı. Google geleneği bozmadı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, Andorid sürümlerine tatlı ismi veriyor. Google, tatlı isimlerini belirlerken alfabetik sırayla gidiyor.

V harfine denk gelen Android 15 için hazırlanan tatlı da belli oldu. Sürüme Vanilyalı dondurma yani Vanilla Ice Cream adı verildi.

Android 15 Vanilla Ice Cream hakkında şu an bilinen hiçbir şey yok. Android 14 final sürümünün ise yazın muhtemelen Temmuz ayına kadar yayınlanması bekleniyor.

İŞTE VEİRLEN İSİMLER

Android ana sürümlerine tatlı adı verilmesi, uzun süredir sürdürülen bir gelenek. Google, tatlı isimlerini belirlerken alfabetik sırayla gidiyor. 2009 Android Cupcake günlerinden 2018 Android Pie’a kadar Google, tatlı isimlerini duyurmaktan ve sürüm adının parçası olarak eklemekten keyif aldı. Q harfine denk gelen Android 10 sürümünde de Google, kendi içinde Queen Cake ismini verdi. Henüz geliştirme aşamasında olan Android 14 için belirlenen tatlı ismi de Upside Down Cake.

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