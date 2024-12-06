Google, Android ve Pixel kullanıcılarına özel yenilikleri tanıttı

Google, Android işletim sistemi ve Pixel akıllı telefonlarına bir dizi yeni özellik ekledi. Bu yeniliklerle kullanıcılar, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşımını daha kolay hale getirebilecek. GBoard klavyesi ise artık daha fazla emoji kombinasyonu oluşturma imkânı sunacak. Ayrıca, Pixel 9 cihazlarına özel güncellenen ses kaydedici, arka plan gürültülerini ve dikkat dağıtıcı sesleri otomatik olarak azaltabilecek.

ABD'deki kullanıcılar için yapay zeka destekli otomatik altyazılara duygusal ipuçları eklenecek. Büyük harflerle vurgulanan duygular ve algılanan seslerin açıklamaları altyazılarda görülebilecek. Bunun yanı sıra, fotoğraflara QR kodları eklenerek paylaşım kolaylaştırılacak ve yapay zeka sayesinde taranan belgeler daha net bir şekilde görüntülenecek.

PİXEL CİHAZLARA ÖZEL GÜNCELLEMELER

Pixel cihazlar için "Kolay Görünüm" adı verilen yeni bir özellik tanıtıldı. Bu özellik, büyük yazı tipi ve artırılmış dokunmatik ekran hassasiyeti ile cihazların kullanımını kolaylaştırıyor. Ayrıca, seyahat sırasında kullanılabilecek hırsızlık koruması özelliği beta sürümünde sunulmaya başlandı. "Kimlik Doğrulama" adı verilen bu özellik, hassas ayarların yalnızca parmak izi gibi ekstra kimlik doğrulama yöntemleriyle değiştirilmesine izin veriyor.

Pixel 6 ve üzeri modellerde, çalan müzik hakkında bilgi veren ekran görselleri geliştirildi. ABD'deki kullanıcılar ise yapay zeka desteğiyle telefon görüşmelerini metin talimatları vererek yanıtlayabilecek. Görüşmeleri dinleme özelliği de bu cihazlarda kullanılabilir hale getirildi. Pixel 9 cihazlarına özel ekran görüntüsü alma uygulaması da geliştirildi.

BELİRLİ PAZARLARLA SINIRLI YENİLİKLER

Bu özelliklerin çoğu ABD ve bazı seçilmiş pazarlarda aktif olacak. Örneğin, ABD'deki ebeveynler için Google'ın katlanabilir telefonlarında çocukların fotoğraf çekimi sırasında eğlenmelerini sağlayacak yeni animasyonlar eklendi. Google, bu ve diğer yenilikleri resmi blogunda detaylı şekilde duyurdu.

Yeni özelliklerin diğer ülkelere ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.