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Google’dan IPhone kararı. Android’in popüler özelliğini IPhone’a getiriyor

Google’ın Android’in popüler özelliği Magic Eraser'ı IPhone’a getireceği öne sürüldü.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:29
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Google Android’in popüler özelliğini IPhone’a getiriyor

Google’dan IPhone kararı. Android’in popüler özelliğini IPhone’a getiriyor
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, fotoğraf düzenleme konusundaki oldukça popüler bir özelliğini iPhone kullanıcılarına vereceğini duyurdu.

Şirket, kullanıcıların istenmeyen nesneleri ve kişileri fotoğraflarından kaldırmasına olanak tanıyan Magic Eraser özelliğini Google One aboneliğiyle olarak sunulacak.

MAGİC ERASER ÖZELLİĞİNİ SUNACAK

Magic Eraser, Google Fotoğraflar aracılığıyla iPhone’da kullanılabilir olacak. Sadece birkaç dokunuşla fotoğraflardaki nesneleri kaldırmaya izin veren bu özellik, Google Pixel telefonlarda ücretsiz olarak sunuluyor.

Ancak iPhone kullanıcıları Google One abonesi olarak erişebilecek. Bu aboneliğin aylık maliyeti 1,99 dolardan başlıyor.

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