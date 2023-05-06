Google Bard ilk olarak hangi cihaza geliyor?

Google Bard’in ilk olarak Pixel telefonlarda ana ekrana geleceği bildirildi.

Google Bard ilk olarak hangi cihaza geliyor?

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Bard yapay zeka uygulamasının Pixel telefonlara geleceği, Google uygulama widget'ı gibi ana ekranda yerini alacağı söyleniyor.

İLK OLARAK PİXEL’E GELECEK

Google’ın bu yapay zekayı telefonların ana ekranına taşımayı düşündüğü ortaya çıktı. Bard, ilk olarak Pixel telefonlarda ana ekran widget’ı olarak yerini alacak.

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Google Bard, ana ekran araç takımı olarak, bağımsız bir uygulama olarak veya Google uygulamasının bir parçası olarak gelebilir. Bard’ın telefonlarda bir sohbet botundan daha çok asistan gibi davranacağı söyleniyor.

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