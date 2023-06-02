Google Bard'a güncelleme. İşte yenilikler

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, Bard’a bazı yenilikler geldi.Bard, kullanıcıların konumlarına göre artık daha tutarlı bilgiler sunacak.

Google Bard, merakla beklenen kesin konum özelliğine Haziran ayı itibariyle kavuşuyor. Google Arama'ya benzer şekilde çalışacak bu özellik, kullanıcıların Google Hesabına bağlı Ev ve İş adreslerinden, IP adreslerinden ve cihazlarının tam konumundan alınan bilgilerin bir kombinasyonundan yararlanacak.

Google Bard'a yapılan son güncelleme, kesin konum desteğinin yanı sıra kullanıcı arabiriminde de geliştirmeler içeriyor.