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Google beklenen tabloyu paylaştı

Google, Chrome'un aylar içinde ne kadar hızlandığını gösteren tabloyu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:07
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Google beklenen tabloyu paylaştı. Hız ne kadar olacak

Google beklenen tabloyu paylaştı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, Chrome’ın ne kadar hızlandığını gösteren tabloyu duyurdu.

Chrome’a üç ay içinde %10’luk bir hız artışı geldiği ortaya çıktı. Bazı Android cihazlarda da %30’luk hız artışı görüldü.

HANGİ CİHAZLA YAPTIĞI BELLİ DEĞİL

Yavaşlığıyla ilgili kullanıcı şikayetlerine rağmen, Google’ın internet tarayıcısı, pazar payının büyük bir bölümüne sahip. Per Statcounter’ın paylaştığı Mart 2023 istatistiklerine göre, Chrome küresel pazar payının %64.8’ini alıyor. Yalnızca masaüstünde, Chrome’un payı daha da yüksek; %65.8. İkinci sırada %11.12 ile Edge, %10.91 ile Safari yer alıyor.

Chrome 112, Android telefonlar ve tabletler için de performans optimizasyonu sağlıyor. Aynı Speedometer testinde %30 oranında hız artışı görülüyor ancak Google’ın bu testleri hangi cihazla yaptığı belli değil.

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