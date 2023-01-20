Google'dan müthiş proje. Cihazlar daha kolay bulunabilecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, yeni bir projeye daha başlıyor.

Teknoloji devinin yeni projesi, Bluetooth teknolojisini kullanarak cihazların arasındaki mesafeyi ölçmeyi mümkün kılacak.

Android Açık Kaynak Projesi’ne eklenen kodlar Google’ın bu projesini gözler önüne seriyor.

CİHAZ BULMA

Mishaal Rahman tarafından keşfedilen Android Açık Kaynak Projesi kodları, Google’ın ilginç Bluetooth projesini gösteriyor. Görünüşe göre Google, Bluetooth Mesafe Ölçüm API’yı üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen teknoloji muhtemelen çok gerçek sonuçlar bulmayacak ancak yaklaşık bir değer ile mantıklı kullanım amaçları sunabilir. Bahsi geçen API’ın Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator) teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.

Bu özellik, firmanın yeni cihaz bulma servisine de güç verebilir.