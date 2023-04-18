Google CEO’sundan yapay zeka itirafı: Biz de tam olarak anlamıyoruz

Google CEO'su geliştirdiği yapay zeka uygulaması Bard'ın nasıl çalıştığını tam olarak anlamadıklarını açıkladı.

Google CEO’sundan yapay zeka itirafı: Biz de tam olarak anlamıyoruz

Google CEO'su Sundar Pichai yapay zeka ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Picai, öğretilmeyen bir yabancı dili kendi kendine öğrenen ve ekonomi problemlerini sahte kitaplar kullanarak çözen Bard'ın bazı özelliklerini tam olarak anlayamadığını söyledi.

Pichai, bu durumun yapay zeka sistemlerinin kendi kendilerine öngörülemeyen yetenekler kazanabileceklerini gösterdiğini duyurdu.

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Google'ın ChatGPT’ye rakip olarak geçen ay kullanıma sunduğu Bard, programlanmadan Bengalce öğrenerek herkesi şaşırtmıştı. CBS News'in haberine göre Bard, geçen hafta da var olmayan beş kitaba dayanarak enflasyonla ilgili bir makale yazdı.

“TAM OLARAK ANLAMIYORUZ”

“Bu alanda çalışan bizlerin ‘kara kutu' olarak nitelediği bir özellik var, yani tamamen anlamıyoruz. Bir şeyi neden söylediğini tam olarak bilemiyoruz” diyen Pichai, CBS kanalındaki 60 Minutes programında sunucunun “Peki o zaman topluma neden sundunuz?” sorusuna, “Bence biz insan aklının nasıl çalıştığını da tam olarak anlamıyoruz” yanıtını verdi.

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“TÜM YANITLARA SAHİP DEĞİLİZ”

Pichai, belirterek “Teknoloji çok hızlı ilerliyor, tüm yanıtlara sahip değiliz. Bu yüzden geceleri uyuyamadığım doğru” dedi.

İngiliz DailyMail sitesi de, editörlerinin test ettiği Bard'ın 2023'ten itibaren dünyaya hükmetme planı yaptığını söylediğini aktardı.

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