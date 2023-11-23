Google Chrome güncellendi. Bakın artık nasıl görünecek

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, Chrome Web Mağazası için yeni bir güncelleme yaptı. Kullanıcılar yeni tasarımı daha modern buldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Google Chrome güncellendi. Bakın artık nasıl görünecek

Milyonların kullandığı Google, favori uygulamalarından birine daha güncelleme yaptı.

Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen dev şirket bu kez de Chrome Web Mağazası'nda tasarım değişikliğine gitti.

KULLANIMI KOLAYLAŞTI

Google’ın Material You tasarım diliyle uyumlu hale gelen yeni tasarımı kullanıcılar tarafından daha modern bulundu.

Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan güncelleme bugün itibarıyla tüm kullanıcılara sunuldu.

Material You ile uyumlu olan arayüz, Chrome deneyimini geliştiren uzantıları keşfetmeyi ve yüklemeyi daha da kolaylaştırdı.

Google, eski Chrome Web Mağazası görünümünü elden geçirerek, kütüphanesini daha kullanışlı hale getirdi. Material You’dan esinlenen tasarım, Chrome’un üçüncü taraf ekosistemine de vurgu yapıyor.

İŞTE GOOGLE'IN YENİ TASARIMI

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