Google Chrome güvenlik önemlerini artırıyor. Uyarı gönderecek

Google, Chrome üzerinden bir uzantı kaldırıldığında kullanıcıyı uyararak uzantının neden kaldırıldığı hakkında bilgi sağlamaya başlayacağını duyurdu. Şu anda test aşamasında olan özellik ilerleyen zamanlarda herkesin kullanımına açılacak.

Google Chrome güvenlik önemlerini artırıyor. Uyarı gönderecek

donanimhaber.com'da yer alan bilgilere göre, Chrome uzantıları geliştirici ilişkileri mühendisi olan Oliver Dunk yeni bir paylaşım yaparak Google'a gelecek güncellemeyi açıkladı.

Google, Chrome'un bir sonraki sürümüne, bir uzantı Chrome Web Mağazası'nda olmadığında sizi proaktif olarak uyaracak yeni bir özelliğe yer vermeye başlayacak.

Chrome 117'nin bir parçası olarak eklenecek olan yeni özellik, bir geliştirici tarafından veya Chrome Web Mağazası politikalarını ihlal ettiği için kaldırılan uzantıları takip etmeyi kolaylaştıracak.

Belirtilenlere göre bir nedenden ötürü kaldırılan uzantılar Chrome’un gizlilik ve güvenlik bölümündeki "Güvenlik kontrolü" bölümünde gösterilecek. Kullanıcılar buradaki “İncele” butonuna tıkaldığında ilgili uzantıya yönlendirilecek ve eğer istiyorlarsa uzantıyı kaldırabilecek veya uzantıyı yüklü tutmak istiyorlarsa uyarıları gizleyebilecek. Chrome'un önceki sürümlerinde olduğu gibi, kötü amaçlı yazılım olarak işaretlenen uzantılar otomatik olarak devre dışı bırakılacak.

Google'ın Chrome için gündeme getirdiği veya getireceği güvenlikle ilgili tek güncelleme bu değil. Ayrı bir blog gönderisine göre şirket, http:// adresini açıkça beyan eden bir bağlantıya tıklasanız bile tüm http:// URL'lerini otomatik olarak trafiğinizi şifreleyen daha güvenli HTTP sürümü olan https://'a yükseltecek. Bu yönlendirme eğer işe yaramazsa Chrome otomatik olarak http:// adresine ilerleyecek. Halihazırda bu özellik test ediliyor ve ilerleyen zamanlarda herkesin kullanımına açılacak. Google’a göre web sitelerinin halen yüzde 5 ila yüzde 10’u HTTPS yerine HTTP kullanıyor.

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