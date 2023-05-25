Google Chrome o özelliğini devre dışı bırakıyor

Shiftdelete’ee yer alan bilgilere göre, Google, Chrome tarayıcısının eski sürümlerinden çeviri özelliğini devre dışı bırakacak.

Çeviri özelliği özellikle yabancı dilde bir internet sayfasındaki metni kendi ana dilinize çevirmek konusunda oldukça faydalı. Devre dışı bırakma durumunun Chrome 95 ve daha eski sürüm kullananlar için geçerli olduğu belirtidi.

Eski sürüm Chrome kullananlar, Chrome Çeviri’yi kullanmak istediklerinde “Bu sayfa çevrilemiyor” uyarısıyla karşılaşabilir.

Google, eski sürüm Chrome kullananların çeviri desteğini ne zaman kaybedeceklerini net olarak söylemedi.