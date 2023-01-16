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Google Chrome’a bomba gibi özellik. Ayrı ayrı devre dışı bırakılabilecek

Google Chrome için yeni bir özelliği devreye sokacak. Bu özellikle uzantılar site bazında devre dışı bırakılabilecek.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 14:11
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Google Chrome’da devre dışı özelliğinde değişiklik

Google Chrome’a bomba gibi özellik. Ayrı ayrı devre dışı bırakılabilecek
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Chrome için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Google, Chrome tarayıcı uzantılarını her sitede ayrı ayrı devre dışı bırakma veya etkinleştirme işlevi üzerinde çalışıyor.

TÜM SİTELER İÇİN DEVRE DIŞI

Şu anda Chrome kullanıcıları, uzantıları tarayıcı ayarları üzerinden yalnızca tüm siteler için aynı anda devre dışı bırakabiliyor. Ancak yeni özellik sayesinde uzantıların site bazında etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması mümkün olacak.

ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bazı Chrome uzantıları web sitelerinde sorunlara neden olabilirken, bazı internet siteleri reklam engelleyiciler gibi uzantıların kullanılmasına izin vermiyor. Yeni özellik bu gibi durumlarla başa çıkabilmeyi sağlayacak.

Google'ın şu anda bu işlevi aktif olarak test ettiğini belirtmek gerekir. Bu da tarayıcının kararlı sürümünde sunulmasının biraz zaman alabileceği anlamına geliyor. Benzer bir özellik Microsoft Edge'de uzun süredir mevcut.

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