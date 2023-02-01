Google Chrome'la ilgili kritik bilgi açıklandı. Sekmelerin kapladığı alanlar nasıl silinecek

Google Chrome’da istenilen sayıda sekme açılabiliyor. Ayrıca, tüm sekmeler görüntülenip sekmeler arasında geçiş yapılabiliyor.

Google Türkiye ise Google Chrome sekmeleriyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda sekmelerin bellekte kapladığı alanların nasıl silineceği açıklandı.

Google Türkiye paylaşımında, “Sekmelerin gereksiz yere arka planda çalışmasın diye adres çubuğuna chrome://discards yazıp kullandığın sekmelerin bellekte kapladığı alanları silebilirsin.” İfadelerini kullandı.

BİR SEKMEDE YENİ PENCERE AÇMA

Sekmeyi tıklayın ve Google Chrome penceresinin dışına sürükleyin.

Yeni pencere açmak için klavye kısayolunu kullanın:

Windows ve Linux: Ctrl + n

Mac: ⌘ + n.