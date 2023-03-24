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Google Chrome kullanıcılarını sevindiren haber: Tek hamlede yapılacak

Google'daki arama motoru Chrome'a tek hamle ile tüm uzantıları kapatmanın mümkün olacağı duyuruldu. Özelliğin nasıl çalışacağına dair bilgiler ve video paylaşıldı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:42
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Google Chrome'da tek bağlantıdan bütün uzantıları kapatılacak

Google Chrome kullanıcılarını sevindiren haber: Tek hamlede yapılacak
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Google'ın Chrome tarayıcısı, yakında birden çok uzantı kullananlar için tüm uzantıları tek bir tıklamayla kapatabilme imkanı sunacağını açıkladı.

Leopeva64 hesabından atılan bir tweet ile Chrome Canary'de artık tek bir tıklama ile tüm uzantıları aynı anda devre dışı bırakmanın mümkün olduğu gösterildi.

CHİP.com’da yer alan habere göre; Bu özellik şu anda belirli bir sitede uzantılara izin verilip verilmeyeceğini veya engellenip engellenmediğini seçmek için bir düğmeyi içeriyor. Böylece, tek bir tıklama ile tüm uzantıları engellemeyi seçebileceksiniz.

Uzantıları bu düğme yardımıyla engellemeyi (veya izin vermeyi) seçtikten sonra web sitesini yeniden yüklemeniz gerekiyor ve Google, görünüşe göre bu sırada bir onay bildirimi gösterecek.

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