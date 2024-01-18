Google Chrome'dan çığır açacak yenilik. Artık web sayfalarını dinleyebileceksiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Google Chrome'dan çığır açacak yenilik. Artık web sayfalarını dinleyebileceksiniz
Google, Android'deki Chrome uygulamasına yeni bir özellik getiriyor. "Bu sayfayı dinle" özelliği ile web sitesi üzerindeki metin sesli olarak dinlenebiliyor.

Google, Android'deki Chrome uygulamasına yeni bir özellik getiriyor. "Bu sayfayı dinle" özelliği web sitesi üzerindeki metni sesli olarak dinlemeyi mümkün kılacak.

www-donanimhaber.webp

Özellik kullanıma sunulduğunda, Chrome'un üç noktalı taşma menüsünde "Bu sayfayı dinle" seçeneğini ortaya çıkıyor. Seçeneğe tıklandığında oynatma çubuğu ve düğmesi, ileri geri sarma butonu, hızlı ve yavaş oynatmaya imkan tanıyan bir medya oynatıcı karşınıza çıkıyor. Oynatıcıda aynı zamanda metni işaretleme ve otomatik kaydırma gibi seçenekler de mevcut.

nintchdbpict000430546500-e1575461318671.jpg

Özellik aktifken diğer sekmelere geçildiğinde bile mini oynatıcı sabitlenmiş halde kalıyor. Chorme ön planda çalışırken telefon kitlenirse ses çalmaya devam ediyor. Ancak ana ekrana veya başka uygulamaya geçildiğinde oynatma sonlanıyor.

"Bu sayfayı dinle" seçeneği şu anda beta olan Chrome'un 121. sürümünde yer alıyor. Henüz genel kullanıma sunulmuş durumda değil.

İlgili Haberler
Samsung Galaxy S24 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu
Apple vazgeçti. Artık App Store zorunluluğu yok
Apple vazgeçti. Artık App Store zorunluluğu yok
Apple İOS 18’i ne zaman kullanıma sunacak? İOS 18 yapay zeka destekli mi olacak?
İnternete bağlanmadan anında çeviri yapacak kulaklık
Son Haberler
Siverek’te TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Yaşam
Siverek’te TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Galatasaray'da Ndombele 'fark' yarattı Spor
Galatasaray'da Ndombele 'fark' yarattı
Süt kupasında kedi fare oyunu. Sedat Kaya yazdı Spor
Süt kupasında kedi fare oyunu. Sedat Kaya yazdı
Elektrikli otomobiller kışın yollarla değil soğuk havayla mücadele ediyor. Geleceğin teknolojisi deniyor ama... Teknoloji
Elektrikli otomobiller kışın yollarla değil soğuk havayla mücadele ediyor. Geleceğin teknolojisi deniyor ama...
Sevgilisini suikast silahı Uzi ile vurdu. İfadesi pes dedirtti Gündem
Sevgilisini suikast silahı Uzi ile vurdu. İfadesi pes dedirtti
Türkiye'nin uzaya çıkacak ilk astronotu Alper Gezeravcı FETÖ mağduru çıktı. Kumpas davasında adı geçtiği için TSK'dan ihraç edilmiş Gündem
Türkiye'nin uzaya çıkacak ilk astronotu Alper Gezeravcı FETÖ mağduru çıktı. Kumpas davasında adı geçtiği için TSK'dan ihraç edilmiş