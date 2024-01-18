Google Chrome'dan çığır açacak yenilik. Artık web sayfalarını dinleyebileceksiniz

Google, Android'deki Chrome uygulamasına yeni bir özellik getiriyor. "Bu sayfayı dinle" özelliği web sitesi üzerindeki metni sesli olarak dinlemeyi mümkün kılacak.

Özellik kullanıma sunulduğunda, Chrome'un üç noktalı taşma menüsünde "Bu sayfayı dinle" seçeneğini ortaya çıkıyor. Seçeneğe tıklandığında oynatma çubuğu ve düğmesi, ileri geri sarma butonu, hızlı ve yavaş oynatmaya imkan tanıyan bir medya oynatıcı karşınıza çıkıyor. Oynatıcıda aynı zamanda metni işaretleme ve otomatik kaydırma gibi seçenekler de mevcut.

Özellik aktifken diğer sekmelere geçildiğinde bile mini oynatıcı sabitlenmiş halde kalıyor. Chorme ön planda çalışırken telefon kitlenirse ses çalmaya devam ediyor. Ancak ana ekrana veya başka uygulamaya geçildiğinde oynatma sonlanıyor.

"Bu sayfayı dinle" seçeneği şu anda beta olan Chrome'un 121. sürümünde yer alıyor. Henüz genel kullanıma sunulmuş durumda değil.