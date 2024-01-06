Google Chrome'dan oh be dedirtecek karar

Kaynak: Haber Merkezi
Google Chrome'dan oh be dedirtecek karar
Dev arama motoru Google Chrome, 'çerez' adı verilen küçük dosyaları engellemeye başlayacağını açıkladı.

Popüler internet tarayıcısı Google Chrome’dan bomba bir hamle geldi. Chrome, 'çerez' adı verilen küçük dosyaları engellemeye başlayacağını açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan bilgilere göre, kullanıcını ilgilendiği bir site işleniyor ve özelleştirilmiş reklamlar” olarak farklı zamanlarda kullanıcıya sunulabiliyor.

Chrome yeni uygulamanın küresel kullanıcıların yüzde 1’ine sunulacağını da paylaştı.

Google yeniliğin test aşamasında olduğunu da bildirdi. Reklam verenler ise bu özellikten yakınmaya başladı bile.Çünkü birçok internet sitesi 3. taraf çerezlerden gelen reklamlarla ayakta duruyor.

Elde edilen bilgilere göre, Google rastgele seçtiği kullanıcılara “özel dolaşma” seçeneğini tercih etmek isteyip istemediklerini soracak. Google, internette dolaşımı daha “kişisel” hale getirmek için bu adımı attığını da aktardı.

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