Google Chrome’dan yeni güvenlik koruması 'Tek hamlede ifşa edecek'

Google Chrome, ‘Güvenli Tarama’ özelliğini güncelleyerek kullanıcılar için iyi bir internet deneyimi sunmayı amaçlıyor. Kullanıcıların internette daha güvenli şekilde gezinmelerini destekleyecek bu güncellemeyle birlikte riskli sitelere giriş engellemesi ile karşılaşılacak.

Artık gerçek zamanlı olarak çalışacak olan bu özellik, bugünden itibaren tarayıcı tercihini Google Chrome’dan yana kullanan kişiler için ulaşılabilir olacak.

HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜVENLİ

ABD merkezli dev teknoloji şirketi Google, internet tarayıcısı Chrome’un ‘Güvenli Tarama’ özelliğine yenilik getirdi. Güncellenen özellikle Google Chrome’da gezinen kullanıcılar her zaman olduğundan daha fazla güvende olacak.

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞACAK

Daha önce Google Chrome’un Güvenli Tarama özelliğinin her saat başında sunucuya bağlanarak virüs içerikli internet sitelerinin listelerini indiriyor, sonradan o listedeki sitelerden birine girmeye çalışan kullanıcıyı sitenin güvenilir olmadığına dair uyarıyordu. Yeni güncellemeyle her şey değişecek.

Güvenli Tarama özelliğine gelen yeni güncelleme sayesinde artık gerçek zamanlı çalışması mümkün olacak. Kullanıcılar bir internet sitesine girmeye çalıştıklarında sitenin URL’si anlık olarak sunuculara iletilerek kontrolü sağlanacak.

İnternet sitesi kontrol edildiğinde herhangi bir sorun görülmezse kullanıcı kısıtlama olmaksızın siteye girebilirken, aksi durumda Google Chrome’un yenilenen tasarımlı uyarı sayfası ekranda belirecek.

KİMLİK AVI SALDIRILARI YÜZDE 25 AZALACAK

Google Chrome’un uyarı ekranı, kırmızı zemin rengiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Tehlikeli ve dolandırıcı nitelikli olduğu tespit edilen siteye girmeye çalışıldığında çıkacak olan bu ekranda bir dizi uyarı yazısı da bulunacak. Ancak kullanıcı devam etmek isterse siteye girmesinde bir engel olmayacak. Ancak Google bu yöntemle kullanıcıları daha belirgin bir şekilde uyarmayı tercih ediyor.

Güvenli Tarama sisteminin gerçek zamanlı olarak çalışmaya başlaması sonucu kimlik avı dolandırıcılarının tespit edilme seviyesi yüzde 25 oranında artmış olacak. Yeni özelliğin ilk etapta masaüstü ve iOS’ta, ay sonuna kadar ise Android kullanıcılarına sunulacağı belirtiliyor.

Öte yandan Google, kötü amaçlı sitelerin genelde 10 dakika içerisinde silindiğini söylüyor. Yeni sistemle bu durum da ortadan kalkmış olacak.