Google Docs'un yeni özelliği kullanıma sunuldu! İçerik oluşturmada yapay zeka desteği

Google Dokümanlar'a eklenen Gemini destekli "Oluşturmama Yardım Et" özelliği, kullanıcıların sıfırdan profesyonel içerikler üretmesini kolaylaştırıyor. Test aşamasında olan bu yenilik, Google Workspace Labs kapsamında kullanıcılara yaratıcı içerik üretiminde yardımcı olmayı vaat ediyor.

Gemini ile Google Docs üzerinde belge hazırlama işlemi çok daha pratik hale geliyor. Bu özellik, kullanıcılara çok çeşitli doküman türlerinde yapay zeka yardımıyla hızlı ve verimli içerik oluşturma imkanı tanıyor. Tekliflerden proje raporlarına, blog yazılarından basın bültenlerine kadar geniş bir yelpazede profesyonel belgeler oluşturulabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ İÇERİKLER OLUŞTURABİLECEK

Özelliğin en önemli avantajlarından biri, mevcut Google Drive dosyalarını da içerik üretim sürecine dahil edebilmesi. Kullanıcılar, hali hazırdaki dosyaları referans alarak yapay zeka destekli yeni içerikler oluşturabilecek. Ayrıca, çizimler, kapak resimleri ve detaylı içerik planları gibi zengin özelliklere erişim sağlanacak.

Google, kullanıcıların içerik talepleri sırasında hedef kitle, amaçlar ve hedefler gibi ayrıntıları belirtmelerini öneriyor. Bu sayede, yapay zeka daha odaklanmış ve özelleştirilmiş içerikler üretebiliyor. Özellik, Google Dokümanlar menüsünden "Dosya > Yeni > Oluşturmama Yardım Et" seçeneğiyle kullanılabilir ve Google Keep, Google Formlar ve Google E-Tablolar’daki benzer yapay zeka destekli araçlarla uyum içinde çalışacak.