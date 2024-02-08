Google, dolandırıcılara savaş açtı. Android kullanıcılarını koruyacak

Teknoloji devi, Google Play Protect ile kullanıcıların cüzdanlarını ve kişisel verilerini korumayı amaçlıyor. Google, dolandırıcıların sosyal mühendislik yöntemleriyle güvenlik duvarlarını aşabildiğini fark etti.

Bu, kullanıcıların kötü amaçlı yazılımlar, sahtekarlıklar ve kimlik hırsızlığı gibi siber tehditlere açık hale gelmesine ve siber suçluların güvenlik kodları, şifreler ve finansal bilgiler gibi değerli verilere ulaşmasına neden oluyor.

Google, bu sorunu çözmek için Singapur Siber Güvenlik Ajansı (CSA) ile ortaklaşa yeni bir dolandırıcılık karşıtı güvenlik özelliği geliştirdi. Bu özellik, finansal dolandırıcılık amaçlı kullanılan hassas çalışma zamanı izinlerine sahip uygulamaları otomatik olarak tespit edecek ve bloke edecek.

Bu izinler arasında RECEIVE_SMS, READ_SMS, BIND_Notifications ve Accessibility bulunuyor. Singapur’da önümüzdeki haftalarda başlayacak olan pilot program, yeni dolandırıcılık önleme sisteminin performansını test edecek.

Bu süreçte, yukarıda belirtilen izinleri isteyen herhangi bir uygulama Play Protect tarafından otomatik olarak durdurulacak ve kullanıcılar bilgilendirilecek.