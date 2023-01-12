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Google Durumlar'a bir yenisi daha eklendi: Hem mobil hem de masaüstünde herkes görecek

Google bir süredir Gmail hesaplarında 'durum' paylaşımına izin veriyordu. Durum seçeneklerine bir yenisi daha eklendi. Özellikle gamer'ların beğeneceği bu durum, hem mobilde hem de masaüstünde görünecek.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:40
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Google Durumlar'a Oyunda seçeneği yüklendi

Google Durumlar'a bir yenisi daha eklendi: Hem mobil hem de masaüstünde herkes görecek
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Google kullanıcı deneyimini artırmak için yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bir çok kullanıcı tarafından mesajlaşma aracı olarak kullanılan Gmail için yeni bir güncelleme yapıldı.

GMAİL DURUMA OYUNDA SEÇENEĞİ EKLENDİ

Gmail durumlarında şu ana kadar kullanılan, "hemen döneceğim, eve/işe doğru yoldayım, hastayım çıktım ve tatildeyim" seçeneklerinin arasına bir yenisi daha eklendi.

Özellikle oyunseverlerin yani Gamer'ların hoşuna gidecek ve beğenisini toplayacak olan yeni durumun adı "Oyundayım" olarak tanımlandı.

Oyun konsolu emojisi ile paylaşılan güncellemede yeni eklenecek durumun kullanıcılar tarafından beğenildiği görüldü.

Google Türkiye'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bu güncellemenin ne zamandan itibaren yayında olacağına dair şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.

İŞTE YENİ GMAİL DURUMU

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