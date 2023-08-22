Google Fotoğraflar güncellendi. İşte gelen özellikler

Google fotoğraflar ‘yeni bir düzenleyiciye kavuştu. İşte detaylar…

Google Fotoğraflar güncellendi. İşte gelen özellikler

Google Fotoğraflar uygulamasına güncelleme geldi. Google Fotoğraflar, web sürümünde yeni bir düzenleyici yeniden tasarımını kullanıma sundu.

Güncelleme sonrası değişen tasarımla, fotoğrafları daha kolay ve daha hızlı düzenlemek mümkün.

9to5Google’ın haberine göre, Fotoğraflardaki Bağlamsal Öneriler sekmesi artık ilk olarak; Geliştir, Sıcak ve Soğuk seçenekleriyle yeniden belirdi.

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Eğer Google One abonesiyseniz, Portre Işığı, Bulanıklık, Gökyüzü, Renk ve HDR seçeneklerini görebilirsiniz.

Özellik ilk olarak haziran ayında duyuruldu.

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