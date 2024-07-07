Google Haritalar'dan sürücülere 'sonunda be' dedirtecek özellik

Her geçen gün kendini daha da geliştiren Google Maps, yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Google Maps'in en son güncellemesinde, tünellerde GPS sinyalinin zayıf olduğu durumlarda bile kesintisiz ve doğru yönlendirme sağlayarak sürücülerin yolculuklarını daha güvenli ve konforlu hale getiren yeni bir özellik geliştirildi.

Google, Waze'in tünel navigasyon özelliğini örnek alarak, tüneller ve diğer uydu sinyalinin erişemediği ölü bölgelerde Bluetooth işaretçilerini desteklemeye başladı.

Bu özellik, Android sürümünde geniş çapta kullanıma sunulmuş olsa da, yakın zamanda iOS sürümüne de gelmesi planlanıyor.

ARTIK ÇOK DAHA GELİŞMİŞ OLACAK

Google, bu yenilikle birlikte Waze'in uzun zamandır sahip olduğu bir özelliği bünyesine entegre ederek, kullanıcılara yeraltı gibi GPS sinyallerinin zayıf olduğu bölgelerde bile sorunsuz bir navigasyon deneyimi sunuyor.

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Android kullanıcılarının bu özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar menüsünden Navigasyon Ayarları'na gidip, Sürüş Seçenekleri altında yer alan Bluetooth tünel işaretçisini açmaları gerekiyor. Bu sayede, tünellerde ve diğer ölü bölgelerde kesintisiz yönlendirme mümkün hale geliyor.

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NASIL ETKİLEŞTİRME YAPILIR?

Kullanıcılar, Google Maps'teki Ayarlar > Navigasyon Ayarları'na giderek, "Sürüş Seçenekleri" isimli başlığın altında bulunan ‘Bluetooth tünel’ işaretçisini etkinleştirmelisiniz.