Google Haritalar'dan sürücülere 'sonunda be' dedirtecek özellik

Kaynak: Haber Merkezi
Google Haritalar'dan sürücülere 'sonunda be' dedirtecek özellik

Google Maps, sürücülere 'sonunda' dedirtecek yeni bir güncellemeyle kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmaya devam ediyor.

Her geçen gün kendini daha da geliştiren Google Maps, yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Google Maps'in en son güncellemesinde, tünellerde GPS sinyalinin zayıf olduğu durumlarda bile kesintisiz ve doğru yönlendirme sağlayarak sürücülerin yolculuklarını daha güvenli ve konforlu hale getiren yeni bir özellik geliştirildi.

googleacxnzx.jpg

Google, Waze'in tünel navigasyon özelliğini örnek alarak, tüneller ve diğer uydu sinyalinin erişemediği ölü bölgelerde Bluetooth işaretçilerini desteklemeye başladı.

Bu özellik, Android sürümünde geniş çapta kullanıma sunulmuş olsa da, yakın zamanda iOS sürümüne de gelmesi planlanıyor.

googlealsd.webp

ARTIK ÇOK DAHA GELİŞMİŞ OLACAK

Google, bu yenilikle birlikte Waze'in uzun zamandır sahip olduğu bir özelliği bünyesine entegre ederek, kullanıcılara yeraltı gibi GPS sinyallerinin zayıf olduğu bölgelerde bile sorunsuz bir navigasyon deneyimi sunuyor.

googlewq.jpg​​​​​​​

Android kullanıcılarının bu özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar menüsünden Navigasyon Ayarları'na gidip, Sürüş Seçenekleri altında yer alan Bluetooth tünel işaretçisini açmaları gerekiyor. Bu sayede, tünellerde ve diğer ölü bölgelerde kesintisiz yönlendirme mümkün hale geliyor.

googlezxonca.jpg​​​​​​​

NASIL ETKİLEŞTİRME YAPILIR?

Kullanıcılar, Google Maps'teki Ayarlar > Navigasyon Ayarları'na giderek, "Sürüş Seçenekleri" isimli başlığın altında bulunan ‘Bluetooth tünel’ işaretçisini etkinleştirmelisiniz.

İlgili Haberler
Kadıköy'de yük asansörü içindeki işçiyle birlikte düşkü: 1 ölü
Hatice Kolçak: Satan büyük kaybedecek
Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak
5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı
Selçuk Geçer: Hazır olun büyük düşüş yaşanacak
Son Haberler
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi Ekonomi
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi
El freni çekilmeyen araç baraj gölüne uçtu Yerel Haberler
El freni çekilmeyen araç baraj gölüne uçtu
Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü Spor
Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü
Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!' Video
Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!'
Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı Yerel Haberler
Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı
Kocasına 'hamileyim' şakası yaptı. Gerçek ortaya çıkınca yıkıldı Video
Kocasına 'hamileyim' şakası yaptı. Gerçek ortaya çıkınca yıkıldı
Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı Spor
Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı