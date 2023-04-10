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Google Haritalar'ın az bilindik özelliği ortaya çıktı. Tek tek listelenebilecek

Google Haritalar’da gitmek istediğiniz yerleri seçerek Haritalar’da liste oluşturulabilir.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:39
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Google Haritalar'ın az bilindik özelliği ortaya çıktı

Google Haritalar'ın az bilindik özelliği ortaya çıktı. Tek tek listelenebilecek
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Editör: Ayşe Memiş

Google’ın her geçen gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Google Türkiye de sosyal medya hesabından az bilinmedik detayları paylaşıyor.

Google Haritalar gitmek istenilen yeri kolayca bulmayı sağlıyor. Adım adım adres bilgisi sunarak hem zaman kazandırıyor hem de kolaylık veriyor.

Bu uygulamanın yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Google Haritalar’da gitmek istenilen yerleirn listesi oluşturulabiliyor.

LİSTE NASIL OLUŞTURULUR

Gitmek istenilen yeri Google’da arayıp Harita’da tıklayın. Ardından Kaydet’i tıklayın.

Daha sonra bir liste seçip listeyi oluşturabilirsiniz. Yeni listesi + işaretinden yapabilirsiniz.

Listeden bir yeri kaldırmak için ise Kaydedilenler'i tıklayın listeyi tıklayın.

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