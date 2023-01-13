Google lüks otomobil markasıyla anlaşacak. Haritalar ve uygulamalar odak nokta

Teknomers’te yer alan bilgilere göre, şirkete yakın bir kaynağın söylediğine göre Porsche, Google yazılımını otomobilinin kokpitine tamamen entegre etmeyi planlıyor.

ANDROİD TELEFONA GEREK KALMADAN ERİŞİM

Volkswagen Grubu için değil, yalnızca Porsche markası için düşünülen anlaşma, Porsche müşterilerinin otomobili bir Android telefona bağlamaya gerek kalmadan Google Haritalar ve Google Asistan gibi Google uygulamalarına erişmesini sağlayacak.

Porsche ve Google sözcüleri yorum yapmak için hemen hazır değildi. Volkswagen yazılım birimi Cariad’ın sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Porsche Finans Direktörü Lutz Meschke, geçtiğimiz Ekim ayında bir konferans görüşmesinde şirketin Çin’de Google ve Apple’ın yanı sıra Baidu (9888.HK), Tencent (0700.HK) ve Alibaba (9988.HK) ile yakın temas halinde olduğunu söyledi. Volkswagen’in Cariad birimi ile yazılım araştırma ve geliştirme konusundaki işbirliğinin sonu.

DAHA ÖNCE ADIM İSTEKSİZDİ

Görüşmeleri ilk kez bildiren Manager Magazin’e göre, Porsche daha önce Google yazılımını kullanmak konusunda isteksizdi çünkü Google paylaşılacak çok fazla veri istedi.

Google’dan Apple’a ve Amazon’a teknoloji şirketleri, yazılım araba tasarımının ayrılmaz bir parçası haline geldikçe, araba üreticilerinin kontrol panellerini kontrol etme yarışı içindeler.

BU ÜRETİCİLER KULLANIYOR

General Motors, Renault, Nissan ve Ford gibi otomobil üreticileri, Google Haritalar, Google Asistan ve diğer uygulamalar gibi özellikler sunan bir Google Otomotiv Hizmetleri (GAS) paketi aracılığıyla araçlarında yerleşik Google teknolojisini kullanıyor.