Google'dan dikkat çeken paylaşım. İhtiyaçları olduğunda bulamadıkları 3 şey

Google Türkiye, “İhtiyacımız olduğunda asla bulamadığımız 3 şey” diyerek açıkladı.

Paylaşımda ise, “anahtar, telefon ve dokümanın son hali” cevabı yer alıyor.

Google Türkiye’nin paylaşımı şu şekilde:

"İhtiyacımız olduğunda asla bulamadığımız 3 şey:

1. Anahtar

2. Telefon

3. Dokümanın son hali."

Daha sonra ikinci bir paylaşımda bulunan Google Türkiye şunları dedi:

"Neyse ki çalıştığın Dokümanlar’ın son haline Drive üzerinden kolayca ulaşabilirsin."

GOOGLE'DAN ÇIĞIR AÇAN ÖZELLİK

Öte yandan Google Chrome, internetten alınan görselleri telif hakkı ihlali nedeniyle kullanmakta endişeye son verecek bir adım attı. Kaynak görselin ana fikrini koruyarak diğer kullanıcıların çalışmalarına dayalı orijinal görüntüler oluşturan özel bir yapay zeka algoritmasından bahsediyoruz. Böylelikle telif hakkı ihlali konusunda endişe duymanıza gerek kalmıyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Synthesys X isimli uzantı, kendisine verilen kaynak görsele benzer resimler oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu sayede telif haklarını ihlal etmeden istediği tarzda orijinal içerik oluşturma şansına sahip oluyorlar. Dahası da var. Uzantının geliştiricileri ortaya çıkan görüntüleri kullanma hakkını kullanıcıya bırakarak herhangi bir hak da talep etmiyor.